Ростехнадзор привлек "КрасАвиа" к административной ответственности

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) привлекло к административной ответственности государственное предприятие Красноярского края "КрасАвиа" за нарушение требований в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, говорится в сообщении ведомства.

"С 1 ноября по 13 декабря 2017 года специалистами отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности проведена плановая выездная проверка государственного предприятия Красноярского края "КрасАвиа". В ходе проверки было выявлено 151 нарушение", — говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, отсутствуют паспорта организаций — изготовителей технических устройств, сертификаты (декларации) соответствия требованиям технических регламентов на технические устройства, эксплуатируемые на опасных производственных объектах, не проведена экспертиза промышленной безопасности применяемых сооружений и технических устройств, не аттестованы по вопросам промышленной безопасности руководитель и члены аттестационной комиссии организации.

Кроме того, не обеспечено безопасное функционирование здания склада хранения нефтепродуктов в таре (разрушение кровли и стен, осадка фундамента), отсутствуют необходимые системы контроля и сигнализации, обеспечивающие безопасное ведение работ (на пункте слива-налива отсутствуют сигнализаторы довзрывных концентраций, резервуарный парк хранения нефтепродуктов не оснащен средствами автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов и их паров).

По результатам проверки "КрасАвиа" и его должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа на общую сумму 220 тысяч рублей.