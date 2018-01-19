Прокуратура организовала проверку после падения крана на жилой дом в Кирове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Прокуратура Кировской области организовала проверку после падения в пятницу башенного крана на жилой дом, сообщает надзорное ведомство.
По информации ГУ МЧС по региону, в ЦУКС ГУМЧС в 11.12 мск в пятницу поступило сообщение о том, что произошло падение башенного крана на жилой 2-х этажный кирпичный дом.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, в результате падения крана один человек погиб, еще один пострадал. По его словам, упавшим краном придавлен один автомобиль.
"Прокуратура Кировской области организовала проведение проверки соблюдения законодательства о промышленной безопасности, градостроительного законодательства. Поводом к этому послужил факт падения башенного крана на перекрестке улицы Мопра и Октябрьского проспекта г. Кирова", — говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре, кран находился на стройплощадке, где идет строительство многоэтажного дома, он упал на стоящий рядом жилой двухэтажный дом.
На место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Кирова. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавляет облпрокуратура.