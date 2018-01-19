Башенный кран упал на жилой дом в Кирове

Падение башенного крана на жилой дом в Кирове (7)

Башенный кран упал на жилой дом в Кирове

Башенный кран упал на жилой дом в Кирове

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Башенный кран упал на жилой дом в Кирове, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

Там уточнили, что жертвой стал крановщик. Травмы получили работник строительной организации и один из жителей дома. Последний отказался от госпитализации.

Здание расположено по адресу: улица Мопра, 110. Это двухэтажный кирпичный дом. Он находится рядом с площадкой, где идет строительство многоэтажного здания.

В доме серьезно повреждены кровля и две квартиры, кроме того, упавший кран придавил припаркованный рядом автомобиль. Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей, для них готовят пункт временного размещения на базе гостиницы.

© Фото : МЧС России Обрушение строительного башенного крана на жилой двухэтажный дом в Кирове © Фото : МЧС России Обрушение строительного башенного крана на жилой двухэтажный дом в Кирове

Сейчас идет разбор завалов. В доме отключили электроснабжение и газ. На месте работают 25 человек и 14 единиц техники. Для обследования здания на прочность из Нижнего Новгорода доставят мобильный комплекс "Стрела".

На место происшествия также направились прокурор Октябрьского района и глава администрации Кирова Илья Шульгин.

Прокуратура Кировской области организовала проверку. Ведомство изучит, соблюдались ли законодательство о промышленной безопасности и градостроительные нормы. Проверку проведет и региональный главк Следственного комитета.