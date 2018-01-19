Специальная комиссия устанавливает причины пожара на Саратовской ГЭС

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Специальная комиссия создана для расследования причин возгорания первого блочного трансформатора на Саратовской ГЭС (филиал "Русгидро"), сообщила РИА Новости пресс-секретарь станции Ирина Егорова.

Возгорание первого блочного трансформатора на Саратовской ГЭС произошло утром в пятницу и было ликвидировано, никто не пострадал. На станции эвакуировали 128 человек. Из-за инцидента были остановлены три гидроагрегата, потеря мощности ГЭС составила 186 мегаватт, однако власти региона заверили, что на потребителях области ситуация не скажется. На ГЭС отметили, что загоревшийся трансформатор был достаточно новым и введен в строй был в 2012 году.

"Специально созданная комиссия с привлечением надзорных органов ведет расследование причин возгорания", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что на потребителях инцидент не отразится. "Саратовская ГЭС передает электроэнергию не напрямую потребителям, а в энергосистему, поэтому за счет перераспределения мощностей, за счет других предприятий, других поставщиков потребители не пострадают", — подчеркнула Егорова.

Саратовская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций в России по установленной мощности (1,36 тысячи мегаватт). Среднегодовая выработка электроэнергии на Саратовской ГЭС составляет 5,4 миллиарда киловатт-часов. Первые два гидроагрегата ГЭС встали под нагрузку 27 декабря 1967 года. С января 2008 года Саратовская ГЭС является филиалом ОАО "РусГидро", которое является крупнейшей генерирующей компанией в России.