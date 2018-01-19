СК завершил расследование второго дела о беспорядках на Хованском кладбище

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование второго дела о беспорядках на Хованском кладбище Москвы, под суд пойдут предполагаемые организаторы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

"В надзорное ведомство передано уголовного дело о массовых беспорядках на Хованском кладбище столицы, произошедших в июне 2016 года, для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", — сказала она.

Отмечается, что в зависимости от роли каждого из 17 фигурантов, они обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках; причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек; превышении должностных полномочий.

По словам Ивановой, следователям удалось восстановить картину событий 14 мая 2016 года. Как полагает следствие, в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованском кладбище три человека погибли и более 30 получили ранения. Следователи установили, что начальник отделения ритуального обслуживания №3 "Ритуал" Юрий Чабуев и соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников организовали беспорядки для вытеснения трудовых мигрантов с территории кладбища.

Сообщается, что при расследовании дела один из участников беспорядков Сергей Ульихин признал вину и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений, а другой — Владимир Колесников — признал вину частично.

Согласно релизу, после утверждения обвинительного заключения уголовное дело, состоящее более чем из 100 томов, будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Подчеркивается, что в отношении остальных участников массовых беспорядков, которые объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае 2016 года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.