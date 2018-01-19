Калининградские таможенники нашли в поезде из Москвы живую змею

КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Сотрудники таможни на железнодорожном пункте пропуска Нестеров в Калининградской области нашли в сумке у пассажира поезда Москва-Калининград, который следует транзитом через Литву, 20-сантиметровую живую змею, сообщила пресс-служба калининградской областной таможни в пятницу.

"Пятнистая рептилия находилась в пластиковой упаковке среди опилок. На крышке упаковки черным маркером нанесена надпись: "Ела последний раз 04.01.2018 мышиного голыша". Какие-либо документы на змею у владельца товара отсутствовали", — сообщает ведомство.

В таможне отметили, что в ожидании результатов экспертизы животное будет находиться в калининградском зоопарке. В пресс-службе зоопарка РИА Новости рассказали, что найденная змея – обыкновенный уж, ценности для коллекции зоосада не представляет, поэтому оставлять его в зоопарке не будут.