МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мэр Махачкалы Муса Мусаев подозревается в превышении полномочий с ущербом 80 миллионов рублей, сообщает СК РФ в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы города Махачкала Мусы Мусаева. Он подозревается "совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий"", — говорится в релизе.

Следствием установлено, что в марте 2016 года Мусаев, зная, что участок площадью около 17,5 тысяч квадратных метров является собственностью республик, подписал постановление о предоставлении его в собственность ОАО "АСПК" за 1,1 миллиона рублей. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 миллиона рублей.

Ущерб бюджету Дагестана оценивается в 80 миллионов рублей.

В 2015 году суд приговорил к пожизненному лишению свободы экс-мэра Махачкалы Саида Амирова. Он отбывает наказание в колонии Оренбургской области. Чиновник был обвинен в организации убийства сотрудника СК РФ и в подготовке к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом.