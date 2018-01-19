Адвокат связал перенос приговора Хорошавину с объемом новых материалов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 янв – РИА Новости. Перенос оглашения приговора по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупции, может быть связан с большим объемом новой информации, прозвучавшей в ходе прений сторон, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Игорь Янчук.

"Ожидается большой приговор, прения были очень длинными. Судье необходимо дать оценку всем фактам, доводов со стороны защиты было много. Да и плюс то, что гособвинение отказалось от одного из эпизодов (взятка рыбопромышленника Анатолия Осадчего)", — сказал Янчук.

В пятницу стало известно, что судья Елена Поликина перенесла начало оглашения приговора на две недели, до 6 февраля. Ранее предполагалось, что точку в процессе поставят 22 января.

Хорошавина задержали в марте 2015 года прямо на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось два года, суд начался в марте 2017 года. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.