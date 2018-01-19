Адвокат связал перенос приговора Хорошавину с объемом новых материалов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 янв – РИА Новости. Перенос оглашения приговора по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупции, может быть связан с большим объемом новой информации, прозвучавшей в ходе прений сторон, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Игорь Янчук.
В пятницу стало известно, что судья Елена Поликина перенесла начало оглашения приговора на две недели, до 6 февраля. Ранее предполагалось, что точку в процессе поставят 22 января.
Хорошавина задержали в марте 2015 года прямо на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось два года, суд начался в марте 2017 года. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.