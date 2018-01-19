Власти Бурятии сообщили, что напавших на школу в Улан-Удэ было трое

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В правительстве Бурятии рассказали, что напавших на школу в Улан-Удэ было трое.

Атака произошла утром в поселке Сосновый Бор. По данным властей, в школу №5 ворвались трое молодых людей в масках. Они бросили бутылку с зажигательной смесью в кабинет русского языка и литературы, где шел урок у семиклассников; начался пожар. Когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники на выходе наносили им удары топором.

По предварительной информации, госпитализировали четверых пострадавших, среди них — трое семиклассников. При задержании ранил себя и один из нападавших, его доставили в больницу под конвоем. Поиски двух других злоумышленников продолжаются.

Ранее поступала разная информация о числе нападавших. По данным источников, их было от одного до трех. Также разнятся данные о пострадавших. Как рассказали в прокуратуре республики, после нападения на школу в больницы доставили шестерых человек.

​Это уже второй случай нападения на школу на этой неделе. В понедельник в пермской школе №127 в результате поножовщины пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. По данным следствия, бывший и нынешний ученики этой школы, сговорившись, проникли в учебное заведение и умышленно нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.