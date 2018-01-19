На Сахалине уволили устроившую фотосессию с больным медсестру

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 янв — РИА Новости. Медсестру Сахалинской областной клинической больницы уволили, после того как она фотографировалась с беспомощным больным, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области.

Медсестра вела съемку в реанимационном отделении сердечно-сосудистой хирургии больницы в Южно-Сахалинске. Фотографии она выкладывала в соцсетях с оскорбительными комментариями. Записи касались в том числе врачей, которым якобы безразлично, что станет с пациентами.

"Министерством здравоохранения Сахалинской области завершена проверка в отношении младшей медицинской сестры отделения анестезиологии и реанимации областной клинической больницы, распространившей фото- и аудиоматериалы неэтичного содержания. В ходе проверки подтвержден факт фотосъемки пациентов и аудиозаписи в отделении", — сообщили в ведомстве, добавив, что она уволена из областной клинической больницы по статье за разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

К должностным лицам применены меры административного воздействия (замечания и выговоры) за ненадлежащий контроль трудовой дисциплины, выдано поручение о проведении внутрибольничной конференции на тему "Этика и деонтология медицинского работника".

Руководителям всех медицинских организаций региона поручено усилить контроль за соблюдением норм этики и деонтологии, провести совещания внутри коллективов о недопустимости аморального поведения, соблюдения трудовой дисциплины на рабочих местах.