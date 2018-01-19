На Сахалине отложили оглашение приговора по делу Хорошавина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 янв — РИА Новости. Оглашение приговора по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупционных преступлениях, перенесли на две недели, сообщили РИА Новости в городском суде Южно-Сахалинска.

"Продолжение процесса перенесли на 6 февраля", — заявила сотрудница суда, однако причин этого она не назвала. Не комментируют решение и в приемной судьи Елены Поликиной.

Заключительное заседание, в котором обвиняемые чиновники выступили с последним словом, состоялось 19 декабря, Поликина удалилась в совещательную комнату до 22 января.

Хорошавина задержали в марте 2015 года прямо на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось два года, суд начался в марте 2017 года. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.