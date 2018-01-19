При нападении на школу в Бурятии пострадали пять человек, сообщил источник

КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. При атаке на школу в Бурятии пострадали пять человек, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству региона.

При этом один из нападавших получил ранения при атаке, еще двум злоумышленникам удалось скрыться.

"Пять человек пострадали при нападении на школу в Улан-Удэ: учительница, трое учеников и один нападавший, двум нападавшим удалось сбежать", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, три человека устроили нападение на школу, войдя в нее под видом учеников. Проникнув в учебное заведение, они надели маски, после чего открыли дверь в кабинет, где шел урок, бросили туда зажигательную смесь и начали наносить удары тем, кто выбегал из кабинета.

В результате пострадали учитель и три ученика. "Все они госпитализированы, им оказывается помощь", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадали ученики седьмого класса.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар был быстро потушен, от огня и дыма никто не пострадал, из школы эвакуированы около 500 человек.

СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Подросток, подозреваемый в нападении на школу, задержан.