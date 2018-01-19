Источник сообщил подробности нападения на школу в Улан-Удэ

КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Три человека устроили нападение на школу в Улан-Удэ, войдя в нее под видом учеников, они открыли дверь в кабинет, где шел урок, бросили туда зажигательную смесь и начали наносить удары тем, кто выбегал из кабинета, сообщил РИА Новости в пятницу источник, близкий к правительству региона.

По его словам, утром три человека под видом учеников проникли в школу. "В школе они уже надели маски, открыли кабинет и устроили пожар. Когда дети и учитель начали выбегать из кабинета, они встречали их на входе и наносили удары. Сейчас выясняется, чем именно. В результате пострадали учитель и три ученика. Все они госпитализированы, им оказывается помощь", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадали ученики седьмого класса.