На школу в Улан-Удэ совершено нападение

КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о нападении на школу №5 в Улан-Удэ, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель СУСК по Бурятии Дмитрий Столяров.

"Пока нет информации, на место прибыли наши следователи. Все выясняем", — сказал собеседник агентства.

По данным региональных СМИ, в пятницу утром в школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооруженный топором старшеклассник с "коктейлем Молотова" и устроил пожар, сообщалось о пострадавших.

МЧС позже подтвердило информацию о пожаре. Возгорание в учебном классе потушено, его площадь составила около 15 квадратных метров. Ведомство уточнило, что пострадавших от огня и дыма нет. Из здания школы эвакуированы более 500 человек.

Глава Бурятии Алексей Цыденов возвращается из командировки в Монголии после известия о нападении ученика на школу, на место ЧП направлены чиновники правительства республики, включая зампреда, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.