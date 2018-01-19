У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали учёные в ночь на пятницу у западного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмособытие произошло в акватории Охотского моря. Эпицентр находился на глубине 491 километр в 375 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к эпицентру населённый пункт – посёлок Октябрьский Усть-Большерецкого района – находится в 210 километрах от него", — сказал представитель службы.

В краевом главке МЧС добавили, что в населенных пунктах Камчатского края подземные толчки не ощущались. Угроза цунами не объявлялась. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.