В селе под Саратовом восстановили энергоснабжение после ЧП на нефтепроводе

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энергоснабжение в селе Красноармейское Саратовской области, где после аварии на магистральном нефтепроводе в 15-градусный мороз без света остались около 30 частных домов, полностью восстановили, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

"Электричество восстановили в полном объеме в селе", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что оперативный штаб работает в обычном режиме. "Ущерб завтра с утра будет подсчитываться", — добавила она.

Ранее губернатор Валерий Радаев на заседании оперативного штаба в селе Красноармейское Энгельсского района заявил, что около 30 частных домов остались без энергоснабжения после аварии на магистральном нефтепроводе. При этом глава региона потребовал оперативно решить вопрос с энергоснабжением, поскольку с этим связано отопление в домах.

В настоящее время в Энгельсском районе температура воздуха составляет минус 15 градусов.

Согласно данным "Транснефти", в четверг на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание, которое перешло на два жилых дома. Жители домов были эвакуированы, никто не пострадал.