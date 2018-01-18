Саратовские власти помогут пострадавшим от пожара на нефтепроводе

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Пострадавшим жителям села Красноармейское Саратовской области после аварии на магистральном нефтепроводе будет оказана материальная помощь вплоть до переселения, заявил губернатор области Валерий Радаев.

"Есть подтопление (нефтью) надворных построек некоторых жителей, и здесь просил бы местную власть все сактировать, чтобы мы могли найти решение по 100-процентной компенсации… Со всеми переговорить, кто хоть как-то пострадал, примем решение по всем, чтобы была компенсация вплоть до переселения", — сказал Радаев на заседании оперативного штаба в селе Красноармейское Энгельсского района.

Ранее сообщалось, что в результате пожара после ЧП на нефтепроводе были повреждены два дома: один жилой и один нежилой.

Согласно данным "Транснефти", в четверг на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание, которое перешло на два жилых дома, находящихся на окраине села. Жители домов были эвакуированы, никто не пострадал.