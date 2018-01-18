Саратовские власти помогут пострадавшим от пожара на нефтепроводе

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Пострадавшим жителям села Красноармейское Саратовской области после аварии на магистральном нефтепроводе будет оказана материальная помощь вплоть до переселения, заявил губернатор области Валерий Радаев.
Ранее сообщалось, что в результате пожара после ЧП на нефтепроводе были повреждены два дома: один жилой и один нежилой.
Согласно данным "Транснефти", в четверг на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание, которое перешло на два жилых дома, находящихся на окраине села. Жители домов были эвакуированы, никто не пострадал.