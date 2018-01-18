МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Гособвинение в четверг попросило приговорить к шести годам колонии бывшего оперативника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Сергея Астафурова по делу о превышении полномочий, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Мезенцев.

"Сегодня гособвинитель запросила для Астафурова шесть лет колонии общего режима", — сказал агентству адвокат Мезенцев. Такой же срок, по словам адвоката, гособвинитель запросила для директора ФГУП "Промресурс" Владимира Спиридонова.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф секретности.

Уголовное дело в отношении Астафурова и Спиридонова было возбуждено в январе прошлого года. Первый обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, второй — в пособничестве оперативнику и незаконном хранении оружия.

К моменту ареста Астафуров служил в 12 отделе управления "Т" ГУЭБиПК, но до этого работал в управлении "М", которое занималось пресечением экономических преступлений в области металлургии.

По версии следствия, Астафуров в 2014 году фальсифицировал материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении владельца ЧТПЗ Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова, из которых следовало, что последний пытался подкупить директора ФГУП "Промресурс" Владимира Спиридонова за фальсификацию результатов проведенной в 2013 году проверки ЧТПЗ. Шибанов и Комаров были арестованы и содержались под стражей. Однако потом дело прекратили, а их признали потерпевшими уже по делу в отношении оперативника ГУЭБиПК.

Экс-полицейский отрицает вину. В ходе предварительного следствия он называл свое уголовное преследование "заказом" и "местью олигарха Комарова". Кроме того, Астафуров пояснил, что видел Комарова "один раз в жизни", когда "сопровождал следователя", а Шибанова видел в СИЗО, куда прибыл "по поручению того же следователя". Он также отметил, что был привлечен к расследованию дела в отношении Комарова только "спустя восемь дней после обыска и возбуждения в отношении него дела".

Защита Астафурова указывает, что оперативнику вменяется причинение тяжких последствий в виде процессуального задержания подозреваемого, предъявление обвинения и избрание меры пресечения указанным лицом, однако, в полномочия оперативника эти действия не входят, поскольку задерживает и предъявляет обвинение следователь, а санкцию на арест дает суд. Поэтому, считают адвокаты, оперативнику тяжкие последствия в виде указанных процессуальных действий вменено быть не может.

Спиридонов также отрицает вину. По его словам, Шибанов и Комаров предложили ему уничтожить секретные документы за деньги, но он отказался. Спиридонов утверждает, что Комаров незаконно получил в качестве возмещения НДС четыре миллиарда рублей, которые, благодаря его усилиям, ЧТПЗ впоследствии вернул в бюджет. За это, утверждал подсудимый, он получил благодарности от ФСБ и Минпромторга.