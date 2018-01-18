На Урале во время плановых занятий по вождению техники погиб военнослужащий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Военнослужащий погиб на Урале в ходе плановых занятий по вождению боевых машин, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

По данным пресс-службы, трагедия случилась 17 января в Челябинской области.

"В ходе плановых занятий по вождению боевых машин в результате грубого нарушения требований безопасности получил травмы несовместимые с жизнью механик-водитель танка. Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте работает комиссия штаба военного округа", — говорится в сообщении.