Саратовский губернатор выехал к месту пожара после ЧП на нефтепроводе

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в четверг выехал к месту возгорания нефти после инцидента на магистральном нефтепроводе ПАО "Транснефть", сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.

"На место выехал губернатор области Валерий Радаев для координации действий по ликвидации последствий происшествия", — сказала собеседница агентства.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в селе Красноармейском Энгельсского района после происшествия на магистральном нефтепроводе ПАО "Транснефть" произошло возгорание нефти в самом населенном пункте. Специалисты компании находятся на месте, также для устранения возгорания отправлены от МЧС 15 единиц техники и 51 человек личного состава.