В крымской школе из пневматического пистолета ранили ученика

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. В симферопольской гимназии №1 имени Ушинского один из учеников ранил другого в ногу из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики Крым.

Инцидент произошел на территории школы. Ученик седьмого класса ранил в ногу из пневматического пистолета учащегося пятого класса.

"Сегодня министру поступил звонок о происшествии. Министр незамедлительно выехала на место. Пострадавшему ребенку оказана первая медицинская помочь. Пулька от пневматического пистолета застряла под кожей. Ее достали, рану обработали. Угрозы для жизни нет. Ученика отпустили домой", — сказал собеседник агентства.

По его словам, министерством и правоохранительными органами проводится проверка случившегося.

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