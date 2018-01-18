В Саратовской области загорелся нефтепровод

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В Саратовской области после инцидента на магистральном нефтепроводе "Транснефти" разлилась и загорелась нефть, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

По ее словам, в 17:00 по местному времени (18:00 мск) стало известно о происшествии на нефтепроводе в селе Красноармейском Энгельсского района, после чего нефть воспламенилась, а вскоре огонь перекинулся на жилые дома.

По данным МЧС, в селе загорелись четыре дома, три из них жилые, 12 человек эвакуировали. К 18:30 открытое горение удалось ликвидировать, дома полностью потушили. При пожаре никто не пострадал.

В тушении участвуют 15 единиц техники и 51 спасатель. На место происшествия приехал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, он возглавил оперативный штаб.

В ПАО "Транснефть" уточнили, что на 413-м километре нефтепровода Куйбышев — Тихорецк произошел выход нефти, ориентировочно — около 900 кубометров. "Нефть разлилась вдоль дороги примерно на полтора километра узкой полосой. Одним концом разлив подошел к окраине села. По невыясненной пока причине произошло возгорание", — сказал РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.

Прокачку по нефтепроводу приостановили. По словам собеседника агентства, обычно восстановление занимает двое-трое суток, но на поставках на экспорт этот простой не скажется, поскольку порт Новороссийск сейчас не работает из-за шторма.

"Село Красноармейское стоит на берегу Волги. Угрозы попадания нефти в воду нет, толщина льда около 15 сантиметров", — добавил представитель "Транснефти".