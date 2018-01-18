Чиновница в Приморье лишилась автомобиля, не подтвердив законность покупки

ВЛАДИВОСТОК, 18 янв — РИА Новости. Начальник отдела управления Минюста России по Приморскому краю не подтвердила законность покупки внедорожника за 1,4 миллиона рублей, суд постановил отдать автомобиль государству, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.
Прокуратурой установлено, что чиновница в 2014 году приобрела автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска, среднерыночная стоимость которого составляла 1,4 миллиона рублей. При этом совокупный доход служащей за 2011-2013 года составил в три раза меньше стоимости указанной автомашины, отмечает прокуратура.
Как отметили в пресс-службе, она должна была указать источники получения средств, на которые купила машину, но эти сведения в установленный срок не представила. По информации прокуратуры, стоимость транспортного средства была занижена до 110 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу.