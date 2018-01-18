В Астрахани задержанный за хулиганство мужчина убил соседа по камере

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв – РИА Новости. Мужчина, задержанный за хулиганство, насмерть забил соседа по камере в помещении для содержания административно-задержанных лиц дежурной части полиции в Астрахани, сообщило СУСК России по Астраханской области.

"По версии следствия, вечером 17 января 2018 года в помещении для содержания административно-задержанных лиц дежурной части ОП №2 УМВД России по городу Астрахань между задержанными за хулиганство произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый руками нанес множество ударов своему 52-летнему сокамернику в область головы и конечностей", — говорится в сообщении.

Через некоторое время сотрудники полиции обнаружили лежащего на полу потерпевшего, который не подавал признаков жизни, и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Однако мужчина скончался до ее приезда.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".