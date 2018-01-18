В Краснодаре эвакуировали школу

СОЧИ, 18 янв – РИА Новости. Более тысячи детей и сотрудников эвакуированы из школы по улице 70-летия Октября в Краснодаре, предположительно, из-за распыления газового баллончика, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД РФ.

Информация о том, что во время урока английского языка учительнице и ученикам шестого класса стало плохо, поступила в УМВД в 10.30.

"Учительница и ученики стали без причины кашлять, появилось першение в горле. Учительница доложила об этом администрации школы, которая приняла решение вызвать экстренные службы и самостоятельно приняла решение вывести всех детей и персонал на улицу. Более одной тысячи человек было выведено. По предварительной версии, возможно, имел место факт распыления газового баллончика, однако и присутствовавшие в кабинете дети отрицают данный факт, и первичный осмотр их вещей также не выявил наличие баллончиков", — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал, за помощью медиков никто не обращался. По данному факту проводится проверка.