Прокурор запросит наказание для Белых в понедельник, рассказал адвокат

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Пресненский суд Москвы в ближайший понедельник, 22 января, проведет прения по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого во взяточничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.

Как ожидается, прокурор в ходе прений выскажет свою позицию, а также попросит для экс-губернатора наказание, которого, по его мнению, он заслуживает.

По оценке защиты, за последнее время Белых стал чувствовать себя несколько лучше.

"Мы никуда не ездим, конечно, Никите Юрьевичу стало лучше. Не знаю, где пройдет заседание, будет ли это выездное, или состояние здоровья позволит моему подзащитному присутствовать в суде", — сказал Грохотов, отвечая на вопрос РИА Новости.

Последние несколько заседания суда были выездными, Белых тяжело добираться до суда, и суд приезжал в СИЗО "Матросская Тишина".

Белых был переведен в это СИЗО из "Лефортово", поскольку там есть больница. Он жалуется на повышенное давление, у него диагностировали предынсультное состояние, в суд неоднократно вызывали скорую помощь.

По версии следствия, в 2012–2016 годах бывший губернатор лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия. Белых своей вины не признает.