МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) обнаружил новое хищение при строительстве космодрома Восточный, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Нарушение закона зафиксировала служба безопасности центра. "Возбуждено уголовное дело, ведется следствие", — добавили в ЦЭНКИ.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о сумме в 7,6 миллиона рублей.

По словам собеседника агентства, аферу провернули при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплексов космодрома. Один из сотрудников ЦЭНКИ вместе с "неустановленными следствием лицами" решил "распилить" выделенный на эти работы бюджет.

"Афера основывалась на поддельных документах. На бумаге поставки и отгрузки шли, однако компания-подрядчик фактически не выполняла требования контракта. Таким образом, было похищено около 7,6 миллиона рублей", — уточнил источник.

Подозреваемого уже задержали.

Хищения на Восточном

Строительство космодрома сопровождалось рядом уголовных дел. Так, в декабре суд арестовал руководителя одного из подрядчиков, работавших на Восточном. Его обвиняют в получении взятки в миллион рублей.

Также в хищениях обвиняются бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, его сын Михаила Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин и экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов. По версии следствия, их действия причинили ущерб бюджету на сумму в 5,2 миллиарда рублей.

Неоднократно возбуждались уголовные дела в отношении подрядчиков и субподрядчиков "Спецстроя". Так, глава одной из подрядных фирм Вадим Митряков получил четыре года колонии за хищение 1,3 миллиардов рублей на строительстве объектов транспортного хозяйства.

Другой коммерсант Анатолий Рязанов тоже получил четыре года колонии. Вместе с сообщниками он украл свыше 1,1 миллиарда рублей на поставках металлоконструкций.

Гендиректор проектного института "Ипромашпром" Сергей Островский, по мнению следствия, украл почти половину из 143 миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство административного комплекса космодрома. Расследование продолжается.

К началу 2018 года по уголовным делам, возбужденным после прокурорских проверок строительства, осудили уже 13 человек.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее — поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.