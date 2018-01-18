Напавшего на журналистку "Эхо Москвы" признали невменяемым

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр. Архивное фото

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр. Архивное фото

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Гражданин РФ и Израиля Борис Гриц, напавший на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, признан невменяемым, ему необходимо принудительное лечение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В момент совершения преступления Гриц признан невменяемым, ему необходимо принудительное лечение", — огласил следователь в Пресненском суде Москвы результаты экспертизы.

Со своей стороны, знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новости, что Гриц страдает параноидной шизофренией.

Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября 2017 года ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Фельгенгауэр вернулась в эфир радио 6 ноября.

Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил заместителя главного редактора Фельгенгауэр ножом в шею, "имея умысел на убийство". Журналистка получила "резаную рану передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева".