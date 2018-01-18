Генпрокуратура не будет принимать меры из-за утечки рутения-106

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура России не нашла оснований для принятия мер в связи с утечкой рутения-106 на Урале: активность изотопа была в 100 и более раз ниже допустимого уровня, говорится в ответе ведомства на запрос Greenpeace России, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Оснований для принятия мер реагирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации в настоящее время не имеется", – говорится в письме, подписанном и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законов о промышленной и дорожной безопасности Генпрокуратуры Николаем Фирсовым.

Как уточняется в письме, в конце сентября – начале октября активность рутения-106 в воздухе Челябинской области и Южного Урала отмечалась на уровне от 100 до 10 тысяч раз ниже допустимого уровня.

Между тем Greenpeace России собирает подписи под обращением к генеральному прокурору с просьбой проверить, насколько система мониторинга готова своевременно проинформировать население о подобных ЧП. При этом экологи считают полезным привлечь к проверке независимых специалистов и общественность.

Скандал вокруг выброса рутения-106 начался минувшей осенью после того, как следы этого радиоактивного изотопа обнаружили европейские службы экологического мониторинга. Затем следы рутения-106 нашли и в небе над Россией, при этом власти отмечали, что зафиксированные уровни на несколько порядков ниже предельных и безопасны для людей и природы.

Рутений-106 (период полураспада — 373,6 суток) не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии (автономные энергоисточники для морских маяков и для малых спутников). Таким образом, его появление в атмосфере можно объяснить только техногенной природой, поясняли эксперты.

В "Росатоме" в свою очередь заявляли, что все объекты атомной отрасли России работали и работают в штатном режиме, никаких инцидентов зафиксировано не было. Не выявила проверка и превышения норм над предприятием "Маяк" в Челябинской области, где производят компоненты ядерного оружия и перерабатывают отработавшее ядерное топливо.

Источник радиоактивного выброса найти так и не удалось.