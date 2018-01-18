В Вологодской области четыре человека стали жертвами ДТП с участим "Газели"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП на 72 километре автодороги Вологда — Новая Ладога в Шекснинском районе Вологодской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.

"По предварительной информации автомобиль ГАЗ-3110 "Волга" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "Газель" и ВАЗ-2110. В результате ДТП погиб один человек из ГАЗа и три человека, находившиеся в салоне ВАЗ-2110", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.