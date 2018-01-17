В Ингушетии после пожара в офисе "Мемориала" завели дело

НАЛЬЧИК, 17 янв – РИА Новости. МВД по Ингушетии возбудило уголовное дело о поджоге по факту пожара в офисе правозащитного центра "Мемориал" в Назрани, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

По данным МЧС, пожар произошел в ночь на среду в офисе ингушского филиала "Мемориала" в Назрани, сгорело несколько компьютеров и мебель. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров, он был потушен в течение получаса, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил правоохранительным органам разобраться в причинах пожара.

"По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога" УК РФ", — сказали в пресс-службе. Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее в "Мемориале" заявили, что, согласно записи с видеокамеры, в 03.35 ночи к зданию подъехала машина, из которой вышли два человека в масках с канистрой в руках. Приставив к стене лестницу, они поднялись к окну второго этажа, где и располагается помещение "Мемориала", отметили правозащитники.