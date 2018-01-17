В ОНК рассказали, чем Улюкаев занимается в СИЗО

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Осужденный экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в камере СИЗО занимается разработанной им же самим гимнастикой и жалоб не имеет, рассказала РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.
В целом же, по ее словам, особых жалоб на свое содержание Улюкаев не имеет.
Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Приговор был обжалован 19 декабря.