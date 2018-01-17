В ОНК рассказали, чем Улюкаев занимается в СИЗО

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде. Архивное фото

Алексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде. Архивное фото

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Осужденный экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в камере СИЗО занимается разработанной им же самим гимнастикой и жалоб не имеет, рассказала РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

"Улюкаев… в камере занимается гимнастикой. Когда правозащитники спросили, какой именно, загадочно ответил, что он сам разработал комплекс упражнений, который включает в себя элементы китайской гимнастики и других направлений", — рассказала правозащитница.

В целом же, по ее словам, особых жалоб на свое содержание Улюкаев не имеет.

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Приговор был обжалован 19 декабря.