В Татарстане бобры затопили деревню

КАЗАНЬ, 17 янв — РИА Новости. Построенная бобрами плотина стала причиной подтопления одной из деревень в Мензелинском районе Татарстана, специалисты ищут возможность безопасного спуска воды, будет решаться вопрос о регулировании численности бобров на данной территории, сообщил РИА Новости начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.

Как сообщают пользователи в соцсетях, в деревне Куяново Мензелинского района Татарстана произошел потоп: "В деревню не заехать, не проехать. По улице Советской – только на лодке. Во дворах – вода, в сараях – вода. В погребах, где запасы, тоже вода". В качестве причины произошедшего называется разлив находящейся поблизости реки Брустанка из-за построенной бобрами на русле реки плотины.

"Мы в курсе ситуации, что произошло подтопление из-за построенной бобрами плотины. Сейчас нашим специалистам дано поручение, они на месте определят причины и масштаб произошедшего. Если информация подтвердится, если есть угроза затопления села, будем принимать меры", — сказал Чиспияков.

По словам собеседника агентства, в компетенции Госкомитета, в частности, выдача охотхозяйствам разрешения на регулирование численности бобров, и для устранения ситуации с подтоплением деревни, вероятно, придётся такое разрешение выдать.

Решение же вопроса о сносе самой плотины, как отметил Чиспияков, не входит в компетенцию комитета. По его словам, после изучения ситуации будут проработаны различные варианты безопасного спуска воды, сдерживаемой бобровой плотиной.