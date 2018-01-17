Экс-сенатора Изместьева не включили в список на помилование

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Осужденный пожизненно экс-сенатор Игорь Изместьев не был внесен список на помилование, к такому решению Комиссия по вопросам помилования на территории города Москвы пришла единогласно еще в декабре, сообщила РИА Новости в среду заместитель председателя комиссии Мария Каннабих.

Мосгорсуд в конце декабря 2010 года приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей.

"Нет. К сожалению… Про этот список говорил (правозащитник Андрей — ред.) Бабушкин, за этот список говорила (глава МХГ Людмила — ред.) Алексеева, они так не вместе, врозь правда. Но никто из наших людей, которые пытались решить этот вопрос, никто не проголосовал положительно, к сожалению. К сожалению, мы не смогли ничем помочь ему", — сказала Каннабих РИА Новости на вопрос, о том был ли включен Изместьев в список о помиловании.

Правозащитник отметила, что о вопросе Изместьева говорят много, но на сегодняшний день его вопрос полностью решен. "Но на сегодняшний день у него полностью решены вопросы, он находится там же, где и раньше находился. Я попыталась поговорить с людьми, которые находятся с ним вместе, которые пытаются работать, так что я ничем не могу помочь больше. Мы встречались с моими коллегами, это было 13 числа, перед Новым годом как раз было. И большинство людей, кто у нас был действительно там, — десять человек — все проголосовали положительно за то, что мы решили все вопросы таким образом, что он будет отбывать наказание, как и планировали", — констатировала Каннабих.

Накануне Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева заявила, что Изместьев включен в список на помилование, который может быть подписан президентом в конце января. Ранее правозащитница сообщила агентству, что московская комиссия по вопросам помилования дала положительное заключение на прошение Изместьева, однако правозащитница высказала опасение, что его могут не включить в рекомендуемый список к помилованию за 2017 год.

Летом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, приехавшим лично поздравить Алексееву с юбилеем, правозащитница попросила главу государства помиловать Изместьева. Президент, по ее словам, согласился. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что помилование возможно, но на это потребуется время.

В начале сентября Алексеева рассказала, что направила в администрацию президента РФ прошение о помиловании Изместьева, его адвокаты также собирались официально подать ходатайство для рассмотрения региональной комиссией по помилованиям. Позже она сообщала, что прошение прошло через ФСИН и должно поступить в столичную комиссию по помилованию, поскольку экс-сенатор находится в Москве.