В Петербурге задержали психолога по подозрению в педофилии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних, сообщает пресс-служба областного управления СК.

"Задержан 54-летний житель города Санкт-Петербурга… Подозреваемый в период с июля по август 2017 года, находясь на территории одного из детских лагерей в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил развратные действия в отношении двоих потерпевших", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, подозреваемым является школьный психолог. По информации СМИ, он, работая воспитателем в детском оздоровительном лагере "Юный кировец" в Гатчинском районе Ленобласти, развращал двух малолетних мальчиков. Как пишут местные СМИ, при обыске у подозреваемого изъяли детскую порнографию.

Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.