В Москве арестовали экс-главу службы безопасности Березовского

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заключил под стражу Сергея Соколова — бывшего главу службы безопасности покойного олигарха Бориса Березовского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Соколова подозревают в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Он останется под арестом до 16 марта.

До той же даты арестовали еще трех фигурантов дела: директора "Аналитики и безопасности" Руслана Мильченко, экс-главу службы безопасности "Тольяттиазота" Олега Антошина и безработного Алексея Алексеева. Им инкриминируют те же статьи. Обвинение фигурантам пока не предъявили. Процесс по ходатайству следствия пройдет в закрытом режиме.

Подробности дела официально не сообщаются. Сам Соколов заявил в суде, что его задержали якобы по наводке Службы безопасности Украины. Подтвердить или опровергнуть это пока не представляется возможным.

По данным СМИ, Соколов сейчас работает экспертом коммерческой компании "Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность". Вместе с ним задержали директора компании Руслана Мильченко и экс-главу службы безопасности "Тольяттиазота" Олега Антошина.

В августе Служба безопасности Украины задержала гражданскую жену Соколова Дарью Мастикашеву. Ее обвиняют в измене родине и незаконном приобретении боеприпасов. Соколов утверждал, что таким образом Киев мстит за его журналистские расследования. В частности, центр "Аналитика и безопасность" расследовал авиакатастрофу рейса MH17 в Донбассе в 2014 году и пришел к выводу, что причиной крушения стал взрыв на борту. По словам Мильченко, эта версия "очень мешала властям Украины": центр получал угрозы от СБУ.