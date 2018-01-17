В Москве три ребенка выпрыгнули с четвертого этажа во время пожара

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Трех детей привезли в больницу после того, как они выпрыгнули из окна четвертого этажа во время пожара в жилом доме на востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

"До прибытия пожарных трое детей прыгнули с четвертого этажа на растянутое жителями дома одеяло. Пострадавшие госпитализированы", — сказал он.

Уже через 6 минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли по данному адресу, где происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на 4 этаже жилого дома на общей площади около 12 квадратных метров. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 17 января 2018 г.

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Одного из детей, как сообщалось, доставили в больницу медицинским вертолетом. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно.

Пожар в настоящее время потушен, информация о возгорании поступила в 16.13. Горела квартира в доме по адресу: Свободный проспект, дом 12.

Как сообщается в официальном аккаунте ГУМЧС в Twitter, спасатели приехали на вызов через шесть минут после вызова. На площади 12 квадратных метров горели вещи и мебель.

Помимо детей, еще одного человека спасли с одного из верхних этажей, подробности пока не уточняются.