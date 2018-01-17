После массового отравления в Люберцах создадут рабочую группу при Госдуме

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Решение о создании рабочей группы на площадке Госдумы, которая займется вопросами совершенствования законодательства в сфере закупок, принято после массового отравления воспитанников кадетской школы в подмосковных Люберцах, заявила в среду уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова.

По последним данным, Число пострадавших от отравления в кадетской школе в подмосковных Люберцах достигло 65 человек.

"Нашим аппаратом при взаимодействии с ОНФ было проведено большое совещание, решением которого стало создание на площадке Государственной думы специальной группы, которая будет заниматься разработкой предложений к совершенствованию 44 ФЗ", — сказала Кузнецова на круглом столе, посвящённом обеспечению качества питания в образовательных организациях субъектов РФ.

Омбудсмен неоднократно выступала за пересмотр систему закупок продуктов для детских учреждений, поскольку вопрос более низкой цены, по ее словам, нередко стоит выше критериев качества.