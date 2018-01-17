Священник в "Крестах": Грозовского приговорили к 14 годам за педофилию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Дело о надругательствах над тремя девочками в православных лагерях в отношении отстранённого от служения священника Глеба Грозовского фактически дошло до завершения. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, Грозовский заявил о намерении обжаловать приговор. В РПЦ заявили, что до вступления приговора в законную силу он не будет лишён священства.

История обвинения

Информация о заочном аресте и объявлении в международный розыск советника гендиректора футбольного клуба "Зенит" по духовно-нравственным вопросам, настоятеля храма Иоанна Воина в деревне Верево Ленинградской области иерея Глеба Грозовского появилась 6 ноября 2013 года.

Сообщалось, что Грозовский обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех девочек в летних православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Сразу же после известия об обвинении, согласно стандартной процедуре, Грозовский был временно отстранён от служения.

Сам отстраненный от служения священник все обвинения отрицал. В тот же день он написал на своей странице "ВКонтакте", что был по благословению своего епископа направлен в командировку для помощи в центр для алко- и наркозависимых в Израиль. Однако позже выяснилось, что Грозовский покинул Россию по собственному желанию.

Тогдашний глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин призвал Грозовского не прятаться от следствия, однако тот подал документы на получение израильского гражданства.

Следствие

Изначальная версия обвинения в ходе расследования незначительно изменялась в части даты совершения одного из преступных эпизодов. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, одна из потерпевших перепутала события 2009 и 2011 годов, когда она была в лагере на острове Коневец. Впоследствии после получения дополнительных сведений противоречия в версии обвинения были устранены.

В начале апреля 2014 года Россия направила в Израиль официальный запрос о выдаче священника, и в сентябре того же года он был задержан израильским подразделением Интерпола. Тогда же стало известно, что в гражданстве Израиля ему отказано.

В январе 2015 года окружной суд Иерусалима после четырех месяцев разбирательств санкционировал экстрадицию Грозовского. Еще через год, в феврале 2016 года, Верховный суд Израиля оставил решение о выдаче священника России в силе, и 7 сентября 2016 года в международном аэропорту Тель-Авива Грозовский был передан российским сотрудникам Интерпола и ФСИН, после чего обычным рейсом доставлен в Москву.

Через десять дней ему предъявили обвинение в петербургском СИЗО "Кресты". Туда же, в "Кресты", было доставлено тело матери Грозовского для церемонии прощания, соответствующее решение было принято руководителем регионального управление ФСИН.

Суд

За время следствия Грозовский сменил более десятка адвокатов. После экстрадиции его защиту начал осуществлять адвокат Михаил Уткин. Осенью 2016 года следователь Александр Гаврилов отстранил Уткина после того, как он представил в дело показания свидетелей, противоречащие позиции Грозовского. Позже, несмотря на решения судов, признавших это отстранение законным, руководитель управления СК по Петербургу Александр Клаус вернул адвоката Уткина в дело.

Дело Грозовского 2 июня 2017 года поступило в Приозерский городской суд Ленинградской области, поскольку остров Коневец находится в Приозерском районе. Как и все дела о педофилии, материалы в отношении Грозовского рассматривались в закрытом режиме.

В карточке дела на сайте суда значилось: "Без имени", а также статьи обвинения — три эпизода преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Суд приступил к рассмотрению дела по существу 22 июня.

Гособвинитель на судебных прениях 10 января просил приговорить Грозовского к 15 годам колонии строгого режима с лишением права работать с детьми на срок 12 лет. Защита просила его полностью оправдать.

В итоге суд приговорил священника к 14 годам строгого режима, не удовлетворив требование ограничить работу Грозовского с детьми. Кроме того, Грозовский должен будет выплатить каждой из потерпевших по четыреста тысяч рублей компенсации морального ущерба. В пользу законного представителя одной из потерпевших суд постановил выплатить 23,5 тысячи рублей из федерального бюджета в счёт возмещения затрат на авиаперелеты из Штутгарта и обратно.

Оглашение вводной и резолютивный частей приговора состоялось в присутствии прессы. В решении суда был оглашён перечень насильственных действий сексуального характера, которые Грозовский произвёл в отношении потерпевших девочек.

После оглашения судебного решения Грозовский заявил, что намерен обжаловать приговор, а в случае его признания апелляционной инстанцией законным, рассматривает возможность написать в заключении книгу.

Какие темы он собирается затронуть в своей будущей книге, отстраненный от служения священник не уточнил, однако пояснил свое отношение к решению суда. По его словам, виновным он себя не считает, но полагает необходимым "искать в этом (в приговоре) какую-то пользу и смысл, для чего это все дано".

Резонанс

Ещё в ноябре 2013 года тогдашний митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир заявлял о недопустимости сбора подписей, проведения публичных мероприятий, а также высказываний в СМИ клириков и мирян о деле Грозовского.

Управление Следственного комитета по Петербургу в сообщении о приговоре в среду отметило, что Грозовский, пытаясь избежать уголовной ответственности за содеянное, с помощью родственников и знакомых организовал в российских и израильских СМИ "кампанию по обвинению следственных органов в фальсификации материалов уголовного дела, давлении на свидетелей и малолетних потерпевших".

"При этом Грозовский голословно заявлял о том, что привлечение его к уголовной ответственности связано с политическими мотивами, его общественной и религиозной деятельностью, что не нашло своего объективного подтверждения в ходе следствия и в суде", — отмечало ведомство.

Представитель Гатчинской епархии РПЦ, а также директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного собора (ВРНС) Роман Силантьев в среду заявил, что до вынесения решения суда апелляционной инстанции, Грозовский не будет лишён священства.

При этом Силантьев утверждал, что в 2014 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил ВРНС изучить обстоятельства дела Грозовского и позицию сторон "для установления истины".

Источник РИА Новости, близкий к следствию, отметил, что в ВРНС не передавались никакие материалы дела, а "установление истины" является прерогативой суда.

Глава ВРНС, вопреки призывам митрополита Владимира, заявил в среду, что "лично не верит в виновность отца Глеба". "Смущает хотя бы то, что пострадавшие — уже довольно взрослые девицы — на суд не явились", — среди прочего заявил Силантьев.

Вместе с тем, несколько близких к следствию источников РИА Новости опровергли данное заявление, подчеркнув, что потерпевшие выступали в суде и даже испытали на себе негативное отношение со стороны "группы поддержки" Грозовского.