Священник в "Крестах": Грозовского приговорили к 14 годам за педофилию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Дело о надругательствах над тремя девочками в православных лагерях в отношении отстранённого от служения священника Глеба Грозовского фактически дошло до завершения. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, Грозовский заявил о намерении обжаловать приговор. В РПЦ заявили, что до вступления приговора в законную силу он не будет лишён священства.
История обвинения
Сообщалось, что Грозовский обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех девочек в летних православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Сразу же после известия об обвинении, согласно стандартной процедуре, Грозовский был временно отстранён от служения.
Сам отстраненный от служения священник все обвинения отрицал. В тот же день он написал на своей странице "ВКонтакте", что был по благословению своего епископа направлен в командировку для помощи в центр для алко- и наркозависимых в Израиль. Однако позже выяснилось, что Грозовский покинул Россию по собственному желанию.
Тогдашний глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин призвал Грозовского не прятаться от следствия, однако тот подал документы на получение израильского гражданства.
Следствие
В начале апреля 2014 года Россия направила в Израиль официальный запрос о выдаче священника, и в сентябре того же года он был задержан израильским подразделением Интерпола. Тогда же стало известно, что в гражданстве Израиля ему отказано.
Через десять дней ему предъявили обвинение в петербургском СИЗО "Кресты". Туда же, в "Кресты", было доставлено тело матери Грозовского для церемонии прощания, соответствующее решение было принято руководителем регионального управление ФСИН.
Суд
Дело Грозовского 2 июня 2017 года поступило в Приозерский городской суд Ленинградской области, поскольку остров Коневец находится в Приозерском районе. Как и все дела о педофилии, материалы в отношении Грозовского рассматривались в закрытом режиме.
В карточке дела на сайте суда значилось: "Без имени", а также статьи обвинения — три эпизода преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Суд приступил к рассмотрению дела по существу 22 июня.
В итоге суд приговорил священника к 14 годам строгого режима, не удовлетворив требование ограничить работу Грозовского с детьми. Кроме того, Грозовский должен будет выплатить каждой из потерпевших по четыреста тысяч рублей компенсации морального ущерба. В пользу законного представителя одной из потерпевших суд постановил выплатить 23,5 тысячи рублей из федерального бюджета в счёт возмещения затрат на авиаперелеты из Штутгарта и обратно.
Оглашение вводной и резолютивный частей приговора состоялось в присутствии прессы. В решении суда был оглашён перечень насильственных действий сексуального характера, которые Грозовский произвёл в отношении потерпевших девочек.
Какие темы он собирается затронуть в своей будущей книге, отстраненный от служения священник не уточнил, однако пояснил свое отношение к решению суда. По его словам, виновным он себя не считает, но полагает необходимым "искать в этом (в приговоре) какую-то пользу и смысл, для чего это все дано".
Резонанс
Управление Следственного комитета по Петербургу в сообщении о приговоре в среду отметило, что Грозовский, пытаясь избежать уголовной ответственности за содеянное, с помощью родственников и знакомых организовал в российских и израильских СМИ "кампанию по обвинению следственных органов в фальсификации материалов уголовного дела, давлении на свидетелей и малолетних потерпевших".
"При этом Грозовский голословно заявлял о том, что привлечение его к уголовной ответственности связано с политическими мотивами, его общественной и религиозной деятельностью, что не нашло своего объективного подтверждения в ходе следствия и в суде", — отмечало ведомство.
При этом Силантьев утверждал, что в 2014 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил ВРНС изучить обстоятельства дела Грозовского и позицию сторон "для установления истины".
Источник РИА Новости, близкий к следствию, отметил, что в ВРНС не передавались никакие материалы дела, а "установление истины" является прерогативой суда.
Глава ВРНС, вопреки призывам митрополита Владимира, заявил в среду, что "лично не верит в виновность отца Глеба". "Смущает хотя бы то, что пострадавшие — уже довольно взрослые девицы — на суд не явились", — среди прочего заявил Силантьев.
Вместе с тем, несколько близких к следствию источников РИА Новости опровергли данное заявление, подчеркнув, что потерпевшие выступали в суде и даже испытали на себе негативное отношение со стороны "группы поддержки" Грозовского.