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Происшествия

Священник в "Крестах": Грозовского приговорили к 14 годам за педофилию

Сюжет:
Приговор священнику Глебу Грозовскому (9)
16:3017.01.2018
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСвященник Глеб Грозовский во время оглашения приговора в Приозерском городском суде Ленинградской области. 17 января 2018Священник Глеб Грозовский во время оглашения приговора в Приозерском городском суде Ленинградской области. 17 января 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Дело о надругательствах над тремя девочками в православных лагерях в отношении отстранённого от служения священника Глеба Грозовского фактически дошло до завершения. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, Грозовский заявил о намерении обжаловать приговор. В РПЦ заявили, что до вступления приговора в законную силу он не будет лишён священства.

История обвинения 

Священник Глеб Грозовский после оглашения приговора в Приозерском городском суде Ленинградской области. 17 января 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Информация о заочном аресте и объявлении в международный розыск советника гендиректора футбольного клуба "Зенит" по духовно-нравственным вопросам, настоятеля храма Иоанна Воина в деревне Верево Ленинградской области иерея Глеба Грозовского появилась 6 ноября 2013 года.

Сообщалось, что Грозовский обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех девочек в летних православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Сразу же после известия об обвинении, согласно стандартной процедуре, Грозовский был временно отстранён от служения.

Сам отстраненный от служения священник все обвинения отрицал. В тот же день он написал на своей странице "ВКонтакте", что был по благословению своего епископа направлен в командировку для помощи в центр для алко- и наркозависимых в Израиль. Однако позже выяснилось, что Грозовский покинул Россию по собственному желанию.

Тогдашний глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин призвал Грозовского не прятаться от следствия, однако тот подал документы на получение израильского гражданства.

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© РИА Новости . Кирилл Чулков
Отстранённый от служения священник РПЦ Грозовский после первого заседания суда

Следствие 

Священник Глеб Грозовский. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Ленобласти допросили свидетелей по делу священника Грозовского
Изначальная версия обвинения в ходе расследования незначительно изменялась в части даты совершения одного из преступных эпизодов. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, одна из потерпевших перепутала события 2009 и 2011 годов, когда она была в лагере на острове Коневец. Впоследствии после получения дополнительных сведений противоречия в версии обвинения были устранены.

В начале апреля 2014 года Россия направила в Израиль официальный запрос о выдаче священника, и в сентябре того же года он был задержан израильским подразделением Интерпола. Тогда же стало известно, что в гражданстве Израиля ему отказано.

Крест на рясе кардинала
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
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В январе 2015 года окружной суд Иерусалима после четырех месяцев разбирательств санкционировал экстрадицию Грозовского. Еще через год, в феврале 2016 года, Верховный суд Израиля оставил решение о выдаче священника России в силе, и 7 сентября 2016 года в международном аэропорту Тель-Авива Грозовский был передан российским сотрудникам Интерпола и ФСИН, после чего обычным рейсом доставлен в Москву.

Через десять дней ему предъявили обвинение в петербургском СИЗО "Кресты". Туда же, в "Кресты", было доставлено тело матери Грозовского для церемонии прощания, соответствующее решение было принято руководителем регионального управление ФСИН.

Суд

Священник Глеб Грозовский после оглашения приговора в Приозерском городском суде Ленинградской области. 17 января 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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За время следствия Грозовский сменил более десятка адвокатов. После экстрадиции его защиту начал осуществлять адвокат Михаил Уткин. Осенью 2016 года следователь Александр Гаврилов отстранил Уткина после того, как он представил в дело показания свидетелей, противоречащие позиции Грозовского. Позже, несмотря на решения судов, признавших это отстранение законным, руководитель управления СК по Петербургу Александр Клаус вернул адвоката Уткина в дело.

Дело Грозовского 2 июня 2017 года поступило в Приозерский городской суд Ленинградской области, поскольку остров Коневец находится в Приозерском районе. Как и все дела о педофилии, материалы в отношении Грозовского рассматривались в закрытом режиме.

В карточке дела на сайте суда значилось: "Без имени", а также статьи обвинения — три эпизода преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Суд приступил к рассмотрению дела по существу 22 июня.

Ребенок со смартфоном
© Depositphotos / Kobyakov
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Гособвинитель на судебных прениях 10 января просил приговорить Грозовского к 15 годам колонии строгого режима с лишением права работать с детьми на срок 12 лет. Защита просила его полностью оправдать.

В итоге суд приговорил священника к 14 годам строгого режима, не удовлетворив требование ограничить работу Грозовского с детьми. Кроме того, Грозовский должен будет выплатить каждой из потерпевших по четыреста тысяч рублей компенсации морального ущерба. В пользу законного представителя одной из потерпевших суд постановил выплатить 23,5 тысячи рублей из федерального бюджета в счёт возмещения затрат на авиаперелеты из Штутгарта и обратно.

Оглашение вводной и резолютивный частей приговора состоялось в присутствии прессы. В решении суда был оглашён перечень насильственных действий сексуального характера, которые Грозовский произвёл в отношении потерпевших девочек.

Священник Глеб Грозовский после оглашения приговора в Приозерском городском суде Ленинградской области. 17 января 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Грозовского пока не планируют лишать сана
После оглашения судебного решения Грозовский заявил, что намерен обжаловать приговор, а в случае его признания апелляционной инстанцией законным, рассматривает возможность написать в заключении книгу.

Какие темы он собирается затронуть в своей будущей книге, отстраненный от служения священник не уточнил, однако пояснил свое отношение к решению суда. По его словам, виновным он себя не считает, но полагает необходимым "искать в этом (в приговоре) какую-то пользу и смысл, для чего это все дано".

Резонанс

Глеб Грозовский в Октябрьском районном суде Петербурга. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Адвокат: священника Грозовского отказываются знакомить с материалами дела
Ещё в ноябре 2013 года тогдашний митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир заявлял о недопустимости сбора подписей, проведения публичных мероприятий, а также высказываний в СМИ клириков и мирян о деле Грозовского.

Управление Следственного комитета по Петербургу в сообщении о приговоре в среду отметило, что Грозовский, пытаясь избежать уголовной ответственности за содеянное, с помощью родственников и знакомых организовал в российских и израильских СМИ "кампанию по обвинению следственных органов в фальсификации материалов уголовного дела, давлении на свидетелей и малолетних потерпевших".

"При этом Грозовский голословно заявлял о том, что привлечение его к уголовной ответственности связано с политическими мотивами, его общественной и религиозной деятельностью, что не нашло своего объективного подтверждения в ходе следствия и в суде", — отмечало ведомство.

Наручники на судебном заседании. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пермскому педофилу дали пожизненный срок
Представитель Гатчинской епархии РПЦ, а также директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного собора (ВРНС) Роман Силантьев в среду заявил, что до вынесения решения суда апелляционной инстанции, Грозовский не будет лишён священства.

При этом Силантьев утверждал, что в 2014 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил ВРНС изучить обстоятельства дела Грозовского и позицию сторон "для установления истины".

Источник РИА Новости, близкий к следствию, отметил, что в ВРНС не передавались никакие материалы дела, а "установление истины" является прерогативой суда.

Глава ВРНС, вопреки призывам митрополита Владимира, заявил в среду, что "лично не верит в виновность отца Глеба". "Смущает хотя бы то, что пострадавшие — уже довольно взрослые девицы — на суд не явились", — среди прочего заявил Силантьев.

Вместе с тем, несколько близких к следствию источников РИА Новости опровергли данное заявление, подчеркнув, что потерпевшие выступали в суде и даже испытали на себе негативное отношение со стороны "группы поддержки" Грозовского.

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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Малоросс
Думаю специально притворялся священником для замыслов своих.
Ничего: по деяниям и получит. 14 лет - это присказка. Сказка его ждет совсем-совсем в другом.
17:40
17.01.2018
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soltar52
Вот те на! Кто же ожидал от православного священника такого блуда?! Чёрт, что-ли попутал?! Теперь, поди, доверяй себя лону Христову.
17:12
17.01.2018
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silanty
не отстают от своих западных коллег, там педофил и священник уже становят синонимами.
16:40
17.01.2018
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