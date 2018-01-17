На Гайдаровском форуме в Чубайса бросили пачку листовок

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Участник Гайдаровского форума бросил в сторону главы УК "Роснано" Анатолия Чубайса пачку листовок, сообщает пресс-служба форума.

Инцидент произошел во время сессии "Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот", модератором которой был Чубайс.

"Участник форума попытался <…> выкрикнуть некое заявление, но был оперативно выведен службой безопасности с сессии. Никакого нападения на Анатолия Чубайса совершено не было. Акцию устроил активист-одиночка", — говорится в сообщении.​

Политик поднял одну из брошенных листовок и зачитал некоторые призывы, например, "Грабители народа должны быть наказаны".

"Есть еще более бодрый лозунг, он мне нравится, честно говоря, больше: "Чубайса — на нары, народ — на Канары". Это лучшее. Это, по крайней мере, какой-то вариант действия. А ваше понимание — куда двигаться и как?" — поинтересовался модератор дискуссии у экспертов.

Кроме того, он в шутку посетовал на то, что левый протест стал "слабоват", так как уже никто не "забрасывает бутылками с кефиром".

Чубайс в 1990-х годах занимал руководящие посты в правительстве, был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, в частности массовой приватизации.

РИА Новости, входящее в медиагруппу "Россия сегодня", выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС).