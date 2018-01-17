В Мурманской области сорок учеников отравились в школе

МУРМАНСК, 17 янв – РИА Новости. Следователи в Мурманской области проводят проверку после отравления не менее 40 учеников школы №2 в городе Полярном, сообщает официальный сайт СУ СК РФ по региону.

"Предварительно установлено, что с 11 января 2017 года в учреждения здравоохранения (закрытого административно-территориального образования) ЗАТО Александровск за медицинской помощью обратилось не менее 40 воспитанников школы с признаками отравления", — говорится в сообщении.

Свою проверку начал следственный комитет. В настоящее время следствием опрашиваются пострадавшие, персонал общеобразовательного учреждения, назначаются необходимые исследования, истребована вся документация по организации питания детей, проводятся иные проверочные мероприятия.