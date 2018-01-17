ХАБАРОВСК, 17 янв – РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края передала в региональное управление СК РФ дело по факту гибели в ДТП отца Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева, сообщила в среду прокуратура региона.

Ранее адвокат семьи Аллахверанова Константин Лысенко подтвердил гибель в ДТП отца своего подзащитного. Мужчину сбила машина по пути на работу. Было возбуждено уголовное дело.

"Заместитель прокурора Хабаровского края в среду, 17 января, изъял уголовное дело из производства следователя отдела по ДТП следственного управления УМВД России по краю и передал для организации предварительного следствия руководителю следственного управления Следственного комитета России по краю", — говорится в сообщении.

Как поясняет прокуратура, уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека" возбуждено в отношении водителя автомобиля Toyota Corolla. По версии следствия, во вторник в 5.50 местного времени он наехал на пешехода Аллахверанова, который пересекал проезжую часть в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода по улице Карла Маркса в Хабаровске. От полученных повреждений пешеход скончался на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела. После того, как от полученных травм потерпевший упал и потерял сознание, обвиняемый нанес лежавшему на спине спортсмену еще пять ударов в голову. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Обвиняемый Аллахверанов сдался следствию спустя месяц после происшествия.

В понедельник в Хабаровске начались предварительные слушания по делу об убийстве Андрея Драчева.