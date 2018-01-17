Под Иваново скорая два часа ехала на вызов и не успела спасти пациентку

БРЯНСК, 17 янв – РИА Новости. Следствие выяснит, почему "скорая помощь" в Ивановской области два часа ехала на вызов к женщине, которой стало плохо в подъезде, и не успела ее спасти, сообщает СУ СК по региону.
"Медиков ждали около двух часов, потерпевшая скончалась до приезда "скорой помощи". В ходе доследственной проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц станции скорой медицинской помощи ОБУЗ "Шуйская ЦРБ", — говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются.