В Ростове-на-Дону рассказали подробности о взрыве газа в жилом доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости. Плита в квартире многоэтажного дома в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв, не была присоединена к газовой трубе во время осмотра места происшествия, говорится в сообщении компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".

Как сообщало ранее областное МЧС, хлопок газа с возгоранием произошел в среду утром на пятом этаже десятиэтажного дома по адресу: Забайкальский, 5/4. Пожар на площади 30 квадратных метров был ликвидирован. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"В ходе осмотра установлено, что у газовой плиты, установленной в квартире, отсутствовал шланг вместе с накидными гайками, соединяющий опуск и варочную панель", — говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в компании, специалисты акцентируют внимание на отсутствии накидных гаек, так как взрывом их вырвать не могло, то есть можно сделать вывод, что они были откручены еще до ЧП.

Во вторник в аварийно-диспетчерскую службу от старшей дома по данному адресу поступил телефонный звонок с информацией о запахе газа. Как пояснили РИА Новости в компании, утечка газа была в той же квартире, где в среду произошел взрыв. По данным компании, хозяин квартиры во время визита газовиков во вторник не пускал специалистов для устранения утечки газа. Только после настоятельных просьб старшей по дому специалисты смогли попасть в квартиру и устранить утечку. После этого квартира снова была обследована, других утечек газа не обнаружено.

По информации прокуратуры Ростовской области, погибший был инвалидом 1957 года рождения. В результате взрыва ударной волной вынесло двери в 33 квартирах, повреждена шахта лифта и сама квартира потерпевшего, который погиб на месте происшествия. Кроме того, разрушено остекление в подъезде с первого по девятый этаж. Специалисты МЧС России обследуют дом на прочность несущих конструкций. В пунктах временного размещения на базе двух ростовских школ размещены 56 жильцов.