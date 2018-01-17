В Ростове-на-Дону рассказали подробности о взрыве газа в жилом доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости. Плита в квартире многоэтажного дома в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв, не была присоединена к газовой трубе во время осмотра места происшествия, говорится в сообщении компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".
"В ходе осмотра установлено, что у газовой плиты, установленной в квартире, отсутствовал шланг вместе с накидными гайками, соединяющий опуск и варочную панель", — говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в компании, специалисты акцентируют внимание на отсутствии накидных гаек, так как взрывом их вырвать не могло, то есть можно сделать вывод, что они были откручены еще до ЧП.
По информации прокуратуры Ростовской области, погибший был инвалидом 1957 года рождения. В результате взрыва ударной волной вынесло двери в 33 квартирах, повреждена шахта лифта и сама квартира потерпевшего, который погиб на месте происшествия. Кроме того, разрушено остекление в подъезде с первого по девятый этаж. Специалисты МЧС России обследуют дом на прочность несущих конструкций. В пунктах временного размещения на базе двух ростовских школ размещены 56 жильцов.