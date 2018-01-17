В Челябинской области школьник ударил одноклассника ножом

ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Ученик школы Сосновского района Челябинской области ударил ножом одноклассника, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Два девятиклассника устроили на перемене драку, во время которой один из них ударил второго ножом. Ранение оказалось царапиной, пострадавшего подростка доставили в больницу, где ему оказали помощь и отпустили домой.

По словам Мамаевой, у обоих школьников — задержка развития, они оба второгодники.

Областная прокуратура по поручению главы ведомства Александра Кондратьева проводит проверку, ее результаты поставлены на контроль, добавила Мамаева. Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Полиция также начала проверку. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил социальному блоку правительства, местным властям и областному уполномоченному по правам человека Ирине Буториной разобраться в обстоятельствах происшествия и принять соответствующие меры. Информацию о случившемся запросило Минобрнауки.

Директор школы рассказала РИА Новости, что ничего серьезного не произошло, уроки не прерывались, а пострадавший подросток не получил серьезных травм.

"Он весел, смеется, что теперь будет хорошо знать биологию, потому что, когда ему оказывали медпомощь, ощупывали все тело, называя органы", — сказала она.

По словам директора, раньше у подростков конфликтов не было и о настоящем ноже речь не идет. "Да какой у него нож? Маленький, перочинный был", — добавила она.

Происшествие получило большой резонанс из-за резни в пермской школе, где двое подростков устроили драку с поножовщиной. Пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемых задержали, им предъявили обвинения в покушении на убийство. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Суд арестовал подростков на два месяца.