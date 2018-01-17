Убийцы мужчины и его сына в Оренбурге подожгли машину, чтобы скрыть улики

УФА, 17 янв — РИА Новости. Лица, причастные к жестокому убийству бизнесмена и его сына в Оренбурге, после совершения преступления подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики, сообщил РИА Новости представитель регионального следственного управления СК РФ.
"Первыми тела убитых обнаружили спасатели, прибывшие на звонок о возгорании внедорожника в жилом дворе. Преступники, предположительно, таким образом пытались скрыть улики против себя", — сообщил агентству представитель СК.
Следственные органы убедительно просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах данного жестокого преступления, а также при наличии любой информации о злоумышленниках обращаться в региональное следственное управление Следственного комитета РФ по адресу: г. Оренбург, ул. Набережная, 25/1, по телефону: 8 (3532) 34-38-01.