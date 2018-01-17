Мосгорсуд продлил арест замглавы УСБ СКР Ламонова

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мосгорсуд на 1 месяц продлил срок ареста в отношении замглавы УСБ СК РФ Александра Ламонова по делу о взятке от криминальных авторитетов, следует из базы суда.

"Продлить срок ареста до 19 февраля 2018 года", — сказала судья.

Изначально главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко, его заместителю Ламонову и замруководителя ГСУ СК Москвы генералу Денису Никандрову вменялось получение от так называемого "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Но спустя год расследования ФСБ возбудила второе дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро Молодого, а от бизнесмена из его окружения — Олега Шейхаметова.