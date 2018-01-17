Полиция уточнила число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Карелии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. В ДТП с участием автобуса, грузовика и автомобиля Hyundai в Карелии пострадали пять человек, сообщает республиканское МВД.

Ранее в ГУМЧС по республике Карелии сообщали, что ДТП произошло в среду утром на 2 километре шоссе Горняков в Костомукше. По данным ведомства, автобус "Волжанин", который перевозил рабочих в Костомукшу, столкнулся с "КамАЗом". В автобусе было 25 пассажиров и один водитель. В ГУМЧС сообщали, что пострадали три человека.

Как уточняет МВД по республике Карелия, в среду на 3 километре автодороги "Костомукша – Карельский окатыш" произошло столкновение трех автотранспортных средств.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Hyundai допустил наезд на стоящий на попутной обочине аварийный автомобиль "КамАЗ". Следующий в том же направлении автобус "Волжанин", принадлежащий Костомукшскому ГОКу, совершил наезд на легковой автомобиль. Водитель иномарки и 4 пассажира автобуса доставлены для оказания медицинской помощи в Костомукшскую больницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус следовал по маршруту "Костомукша – Карельский окатыш". Водитель автобуса имел все необходимые документы, тахограф в исправном состоянии.

На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, сотрудники МЧС и представители предприятия "Карельский окатыш". По факту ДТП проводится проверка.