В Оренбурге в машине нашли тела мужчины и его сына с ножевыми ранениями

УФА, 17 янв — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту убийства предпринимателя и его маленького сына, тела которых со множественными ножевыми ранениями обнаружили в салоне внедорожника в Оренбурге, сообщило областное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, автомобиль обнаружен в среду во дворе жилых домов по улице Карагандинская города Оренбург.

"В салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 обнаружены трупы 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено дело об убийстве", — сообщает следствие.

Отмечается, на месте работает первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. Специалисты на данный момент закончили осмотр места происшествия.

"Разыскиваются лица, причастные к совершению данного преступления. Следственные органы убедительно просят всех, кому что-либо известно об обстоятельства данного жестокого преступления, а также при наличии любой информации о злоумышленниках обращаться в региональное следственное управление Следственного комитета РФ по адресу: г. Оренбург, ул. Набережная, 25/1, по телефону: 8 (3532) 34-38-01", — говорится в сообщении ведомства.