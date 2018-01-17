Вход на территорию школы в Перми. 15 января 2018

Вход на территорию школы в Перми. 15 января 2018

УФА, 17 янв — РИА Новости. Суд на два месяца арестовал двух подростков, устроивших драку с поножовщиной в пермской школе, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.

По его словам, пока молодые люди останутся в медучреждении. Когда состояние подозреваемых стабилизируется, их доставят в СИЗО.

Выездное заседание суда состоялось в городской больнице №4, где подростки проходят лечение после операций.

По версии следствия, в понедельник в школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их пытались разнять преподаватель и школьники из четвертого класса. В итоге пострадали 15 человек.

При этом некоторые очевидцы утверждают, что подростки целенаправленно набросились на учеников и педагога.

Учительница получила 17 ножевых ранений, ее состояние тяжелое.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.